Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Смертельная авария произошла в Лениногорском районе Татарстана на 11-м км автодороги Лениногорск — Черемшан. Водитель автомобиля Lada столкнулся с грузовым «Уралом».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, 45-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения без цели обгона. В результате столкновения мужчина погиб на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Накануне в 02.50 на 14-м километре автодороги М-7 «Волга» в Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик Sitrak. В результате аварии 27-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте, водителю и еще двум пассажирам оказана медицинская помощь.



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Айрат Назипов