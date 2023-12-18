Ночью в Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
В 02.50 на 14-м километре автодороги М-7 «Волга» в Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик Sitrak.
В результате аварии 27-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте, водителю и еще двум пассажирам оказана медицинская помощь.
Вчера в Нижнекамском районе Татарстана на 8-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск также произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.
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