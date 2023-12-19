Евгения Свечникова и Амира Мифтахова включили в состав «Ак Барса» на матч с «Авангардом»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес корректировки в состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча между клубами состоится сегодня в Омске в 16.30.

В заявку на игру включили нападающего «барса» Евгения Свечникова, вратаря Амира Мифтахова и игрока «Ирбиса» из МХЛ Раяна Хузиханова. В матче не примут участие Артур Ахтямов и Никита Дыняк

«Ак Барс» будет играть в следующем составе:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Александр Радулов (к);

Даниил Журавлев — Митчелл Миллер, Райли Барбер — Кирилл Семёнов — Артем Галимов;

Константин Лучевников — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Илья Сафонов — Кирилл Петров;

Раян Хузиханов, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Евгений Свечников; Артур Бровкин.

realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко (архив)

«Ак Барс» проиграл две последние игры в КХЛ. 5 декабря казанцы уступили «Северстали» со счетом 1:4. Спустя два дня хоккеисты Зинэтулы Билялетдинова потерпели поражение от «Локомотива» со счетом 1:3.

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Айрат Назипов