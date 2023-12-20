Больше половины россиян планируют в новогодние выходные встретиться с семьей и друзьями

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Собираются провести время с близкими и друзьями в зимние каникулы 55% жителей России. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

В январские выходные самыми популярными планами опрошенных стали встречи с семьей и друзьями (55% ответов). Каждый третий — 30% — планирует оставаться дома, читая книги и смотря фильмы. Также участники исследования хотели бы гулять (25%), восстанавливать самочувствие (20%) и тренироваться (15%).

Найти подработку надеются 13% россиян, отправятся в театр и займутся освоением новой профессии — по 7%. Посетят курсы повышения квалификации 6% опрошенных. Вариант «Другое» был выбран каждым десятым участником исследования (10%). Эти респонденты предпочтут заниматься ремонтом или поедут в путешествие.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, уже решили, где проведут новогодние выходные, 80% казанцев. Почти половина респондентов — 43% — на большую часть зимних каникул останутся дома. Также опрошенные будут проводить время на даче — 7%.

Навестят друзей и близких 6% участников исследования, в поездку по России отправятся 5%. Путешествие за границу планирует лишь 1% горожан.



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Галия Гарифуллина