Распланировали зимние каникулы 80% жителей Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Решили, где проведут новогодние выходные, 80% казанцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Почти половина респондентов — 43% — на большую часть зимних каникул останутся дома. Также опрошенные будут проводить время на даче — 7%. Навестят друзей и близких 6% участников исследования, в поездку по России отправятся 5%. Путешествие за границу планирует лишь 1% горожан.

Продолжать работать в январские выходные будут 18% казанцев. В их числе рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов. Также не будут отдыхать сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц и журналисты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, работают в новогодний период (24% против 13%). Почти четверть тех, кто зимние каникулы проведет в офисе — 23%, — это молодежь до 34 лет.

Напомним, в 2024 году новогодний отдых в России будет длиться с 30 декабря по 8 января. Поддержали такие длинные каникулы 60% жителей страны. Свою позицию они объясняли тем, что это дает возможность провести время с близкими и побольше отдохнуть.

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Галия Гарифуллина