Президент России не увидел будущего у Украины

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент России считает, что у Украины нет будущего. Он указал на отсутствие у киевского режима идеологии и промышленности.

— У них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть, — опубликовал слова президента журналист Павел Зарубин.

В то же время Владимир Путин подчеркнул — промышленность в России набирает обороты. Сектор ОПК действует «все грамотнее и грамотнее». По такому же принципу работают и бойцы в зоне спецоперации.

Участникам церемонии ко Дню Героев Отечества российский президент также рассказал о неспособности Запада раздавить Россию. Он объяснил, что будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации.



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Айрат Назипов