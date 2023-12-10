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Президент России не увидел будущего у Украины

14:35, 10.12.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Президент России не увидел будущего у Украины
Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент России считает, что у Украины нет будущего. Он указал на отсутствие у киевского режима идеологии и промышленности.

— У них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть, — опубликовал слова президента журналист Павел Зарубин.

В то же время Владимир Путин подчеркнул — промышленность в России набирает обороты. Сектор ОПК действует «все грамотнее и грамотнее». По такому же принципу работают и бойцы в зоне спецоперации.

Участникам церемонии ко Дню Героев Отечества российский президент также рассказал о неспособности Запада раздавить Россию. Он объяснил, что будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 дек
    Наш президент очень тактичный и вежливый человек. Оценка очень сдержанная и очень верная. "Краткость - сестра таланта". Горжусь нашим президентом!
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