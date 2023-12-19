Казанцев предупредили о метели и сильном ветре в среду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, включая Казань, в среду, 20 декабря, ожидается метель с ухудшением видимости 500—1000 метров и менее, сильный ветер и снежные заносы на дорогах. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Сильный снег, в том числе мокрый, ожидается в Татарстане завтра ночью и утром, порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, днем — 16 м/с. Прогнозируется также туман и сильная гололедица на дорогах.



Ночью 20 декабря в Татарстане температуры воздуха составят от 0 до -5 градусов. Днем потеплеет до +1..+4°С.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, «очень теплая погода» в Татарстане сохранится и к началу выходных. Температуры воздуха ожидаются в пределах -2... +2 градусов.



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Татьяна Демина