Руслан Шагалеев заявил, что жители Иннополиса счастливее остальных россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Иннополиса счастливее остальных россиян. Об этом заявил мэр города Руслан Шагалеев, выступая на XVIII съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

Он напомнил, что «индекс счастья» — специальное исследование, которое проводится в виде анонимного анкетирования. В Иннополисе он составляет 86,4 пункта, что на 18 пунктов выше, чем в среднем по России.

На данный момент, по словам Руслана Шагалеева, в городе проживают 7,5 тысячи человек. Из них 70% заняты в IT-сфере. Больше половины — 68% жителей — переехали из других регионов России, а 6%— из-за рубежа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работают в Иннополисе 332 IT-компании. По словам Руслана Шагалеева, средняя зарплата в городе сейчас составляет 146 тысяч рублей.

Напомним, в 2026 году среднемесячная зарплата в средних и крупных предприятиях Иннополиса должна составить 201,8 тысячи рублей. По сравнению с 2023-м она вырастет на 23%, подсчитало «Реальное время», изучив прогноз социально-экономического развития города на 2024 год и на плановый период последующих двух лет.



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Галия Шакирова