Руслан Шагалеев заявил, что жители Иннополиса счастливее остальных россиян
Жители Иннополиса счастливее остальных россиян. Об этом заявил мэр города Руслан Шагалеев, выступая на XVIII съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».
Он напомнил, что «индекс счастья» — специальное исследование, которое проводится в виде анонимного анкетирования. В Иннополисе он составляет 86,4 пункта, что на 18 пунктов выше, чем в среднем по России.
На данный момент, по словам Руслана Шагалеева, в городе проживают 7,5 тысячи человек. Из них 70% заняты в IT-сфере. Больше половины — 68% жителей — переехали из других регионов России, а 6%— из-за рубежа.
Работают в Иннополисе 332 IT-компании. По словам Руслана Шагалеева, средняя зарплата в городе сейчас составляет 146 тысяч рублей.
Напомним, в 2026 году среднемесячная зарплата в средних и крупных предприятиях Иннополиса должна составить 201,8 тысячи рублей. По сравнению с 2023-м она вырастет на 23%, подсчитало «Реальное время», изучив прогноз социально-экономического развития города на 2024 год и на плановый период последующих двух лет.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым