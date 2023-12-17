СМИ: Австрия сняла вето с нового пакета антироссийских санкций ЕС

Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сайт украинского правительства и дипломата из ЕС.

Ранее Австрия блокировала ограничительные меры, добиваясь исключения Украиной из черного списка Raiffeisen Bank International. Сообщается, что Киев принял это условие.

Напомним, 14 декабря Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России во время обсуждения ограничительных мер на саммите Евросоюза. По мнению СМИ, такое решение может быть связано и с тем, что Россию и Австрию якобы связывают «глубокие экономические связи».

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Галия Гарифуллина