Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций

Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций против России во время обсуждения ограничительных мер на саммите Евросоюза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Вена добивается от Киева удаления банковской группы Raiffeisen Bank International из черного списка Украины.

По мнению СМИ, такое решение может быть связано и с тем, что Россию и Австрию якобы связывают «глубокие экономические связи».

До начала спецоперации глава группы RBI Йоханн Штробль заявил, что австрийский банк Raiffeisen Bank International не собирается уходить с рынка России и Украины на фоне угрозы санкций. Но позднее он сообщил о намерении компании покинуть Россию до конца 2023 года. На данный момент австрийская группа все еще остается в стране.

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Айрат Назипов