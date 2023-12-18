Президент России спрогнозировал улучшение демографической ситуации в ближайшие годы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин считает, что демографическая волна в стране пойдет вверх через три года. Об этом он заявил в ходе встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

— И специалистов, молодых людей, которые будут вступать в производственный процесс, достигнут возраста, когда они должны будут вступать на свой трудовой путь, их станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас, — сообщил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что демографическая ситуация в стране всегда была волнообразной. Он уточнил — повышение уровня рождаемости сменялось его падением.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В городской местности Татарстана рождаемость за 10 лет упала на 32,4%. За 2012 год на свет появилось 43 404 младенца (без учета мертворожденных), за 2022-й — 29 357. Показатель прошлого года — наименьший для городов республики за последнее десятилетие. Максимальным количество новорожденных в них за этот период было в 2015 году — тогда зарегистрировали 46 477 младенцев.

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Айрат Назипов