Сегодня в Казани потеплеет до +1 градуса

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 19 декабря, в Казани ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -1 до +1 градуса. В целом по Татарстану прогнозируется от +4 до +1°С.

Также в столице республики ожидается юго-западный, западный ветер с порывами 6—11 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в предпоследнюю неделю декабря в Татарстане ожидается потепление до +4 градусов, дожди, мокрый снег и сильный ветер. «Очень теплая погода» сохранится и к началу выходных.



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Татьяна Демина