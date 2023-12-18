Банк ЗЕНИТ увеличил выдачу потребительских кредитов на 18%

За январь — ноябрь 2023 года Банк ЗЕНИТ нарастил объем выдачи потребительских кредитов до 6,9 млрд рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний срок кредитования составил 4 года.

Клиентам доступны потребительские кредиты до 5 млн рублей и на срок до 5 лет. Решение об одобрении интернет-заявок Банк принимает в течение пяти минут, а заемные средства предоставляет за одно посещение офиса. Платежи можно вносить в мобильном приложении, на сайте, в банкоматах или в отделениях Банка ЗЕНИТ, а также через банки-партнеры. Предусмотрено досрочное погашение без комиссии.

Также в Банке ЗЕНИТ доступны программы «Кредит под залог недвижимости» и «Легкий кредит под залог недвижимости». В залог принимаются квартиры, апартаменты, индивидуальные жилые дома, таунхаусы с земельным участком или коммерческая недвижимость. Клиенты могут оформить кредит на сумму до 40 млн рублей и на срок до 25 лет.

Подробные условия и процентные ставки размещены на сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн», интернет-банке или через специальную форму на сайте.

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