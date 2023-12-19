Аналитики назвали профессии казанцев, представители которых больше других рады Новому году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Любят Новый год более двух третей жителей столицы Татарстана. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Празднование Нового года вызывает восторг у 36% горожан. Любят этот праздник, но без фанатизма 33% опрошенных. Четверть участников исследования не испытывают по поводу смены года ярких эмоций и воспринимают 31 декабря ровно. Не нравится Новый год 4%, а ненавидит этот день 1% казанцев. Интересно, что женщины рады наступлению 31 декабря больше мужчин, а молодежь — больше старшего поколения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наибольшая доля любителей Нового года среди представителей распространенных профессиональных групп была зафиксирована у респондентов, занимающихся дизайном (80%), преподаванием (71%) и логистикой (67%). Напротив, спокойнее остальных к празднику относятся рабочие, водители и ИТР — многие из них в январские выходные продолжают трудиться. Противоречивое отношение к 31 декабря у маркетологов — представители этой профессии как любят (42%), так и терпеть не могут этот праздник (10%): «В декабре пашем как проклятые, а в январе — затишье и нет выручки».

Напомним, посетят празднование Нового года на работе 52% жителей столицы Татарстана. Корпоратив состоится в компаниях 64% респондентов.

В другой город на Новый год уедут 5% опрошенных, а найдут повод пропустить вечеринку 7%. Назвали посещение корпоратива «добровольно-принудительным» 40% казанцев. Потеряли интерес к празднованию Нового года с рабочим коллективом 25% участников исследования.

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Галия Гарифуллина