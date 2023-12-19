Аналитики назвали профессии казанцев, представители которых больше других рады Новому году
Любят Новый год более двух третей жителей столицы Татарстана. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.
Празднование Нового года вызывает восторг у 36% горожан. Любят этот праздник, но без фанатизма 33% опрошенных. Четверть участников исследования не испытывают по поводу смены года ярких эмоций и воспринимают 31 декабря ровно. Не нравится Новый год 4%, а ненавидит этот день 1% казанцев. Интересно, что женщины рады наступлению 31 декабря больше мужчин, а молодежь — больше старшего поколения.
Наибольшая доля любителей Нового года среди представителей распространенных профессиональных групп была зафиксирована у респондентов, занимающихся дизайном (80%), преподаванием (71%) и логистикой (67%). Напротив, спокойнее остальных к празднику относятся рабочие, водители и ИТР — многие из них в январские выходные продолжают трудиться. Противоречивое отношение к 31 декабря у маркетологов — представители этой профессии как любят (42%), так и терпеть не могут этот праздник (10%): «В декабре пашем как проклятые, а в январе — затишье и нет выручки».
Напомним, посетят празднование Нового года на работе 52% жителей столицы Татарстана. Корпоратив состоится в компаниях 64% респондентов.
В другой город на Новый год уедут 5% опрошенных, а найдут повод пропустить вечеринку 7%. Назвали посещение корпоратива «добровольно-принудительным» 40% казанцев. Потеряли интерес к празднованию Нового года с рабочим коллективом 25% участников исследования.
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