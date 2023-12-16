На корпоратив в честь Нового года пойдет половина казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Посетят празднование Нового года с коллегами 52% жителей столицы Татарстана. Для каждого четвертого корпоратив из праздника превратился в «обязаловку», выяснили аналитики рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Корпоратив состоится в компаниях 64% респондентов. В другой город на Новый год уедут 5% опрошенных, а найдут повод пропустить вечеринку 7%. Назвали посещение корпоратива «добровольно-принудительным» 40% казанцев. Потеряли интерес к празднованию Нового года с рабочим коллективом 25% участников исследования.

realnoevremya.ru (архив)

Для каждого третьего — 32% — корпоратив является возможностью отдохнуть. Половина из них только на нем может повеселиться. О том, что в их компаниях мероприятие организуют в офисе, рассказали 29% горожан. Большинство из них этим недовольны. Скидываться на угощения или нести их из дома придется 20% опрошенных. Вне офиса проведут вечеринку 31% компаний. Тимбилдинг ждет 4% казанцев. Не одобряют такой формат, как и обучение, 84% участников исследования. Вместо этого 89% выбрали бы караоке, боулинг, бильярд и другие виды развлечений.

Напомним, передумали проводить новогодний корпоратив, чтобы сократить издержки, лишь 5% работодателей в России. Подавляющее большинство представителей компании — 75% — заявили, что их сотрудников ждет совместное празднование Нового года.

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Галия Гарифуллина