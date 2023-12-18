В Татарстане утвердили порядок организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в республике. Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Как сказано в документе, ярмарки вакансий проводятся на основании плана-графика. Их могут посетить как россияне, так и иностранцы. Компании, которые желают найти себе работника, а также образовательные центры должны подать заявление на участие в ярмарке за три дня до ее начала.

В рамках подготовки и проведения ярмарок вакансий центры занятости должны проанализировать состояние рынка труда, осуществить подбор работодателей и образовательных организаций для участия в мероприятии, а также определить затраты. Все расходы берет на себя бюджет Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На ярмарках безработные татарстанцы смогут узнать о востребованных профессиях и получить возможность пройти переобучение, составить свое резюме и пройти первичное собеседование с потенциальными работодателями.

В Татарстане четвертый месяц подряд снижается уровень безработицы. В ноябре этого года показатель составил 0,24%, снизившись по сравнению с октябрем на 0,2% (было — 0,26%).



По данным республиканского Минтруда, в ноябре в регионе на учете состояли 4 911 безработных (при количестве заявленных вакансий — 54 336), тогда как месяцем ранее — 5 286.

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Айрат Назипов