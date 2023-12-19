Считают 2023 год удачным для себя больше половины жителей Приволжья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рассказали, что уходящий год был не хуже 2022-го, 55% жителей Приволжского федерального округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Назвали очень удачным 2022 год 9% респондентов, скорее удачным — 46%. Для каждого четвертого — 27% — он сложился лучше, чем 2022-й. Одинаково благополучно прошли последние два года у 29% опрошенных. Недоволен событиями последних двенадцати месяцев почти каждый третий — 31%. Затруднились дать ответ 14% жителей ПФО.

Радовали участников исследования в 2023 году отсутствие проблем со своим здоровьем и здоровьем близких людей (34%), отдых (27%), счастливые отношения и рост заработка (по 19%). По 11% респондентов сменили работу и завели питомца. Закончили ремонт или совершили крупную покупку 9% опрошенных. 6% жителей ПФО обрадовало пополнение в семье.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За последние 12 месяцев доход увеличился у 37% участников исследования, оставался на одном уровне — у 36%. Каждый пятый — 20% — стал подрабатывать. Банковский вклад или накопительный счет принес дополнительные средства 12% опрошенных, ценные бумаги — 5%.

Отправиться в путешествие за пределы своего региона в этом году смог каждый третий житель Приволжья — 33%. Чаще всего респонденты совершали одну поездку (63%). Два раза отправлялись в путь 28% участников исследования, три и более — 9%. Подавляющее большинство — 92% — путешествовали по России. За рубежом побывали 21% участников исследования. Часть опрошенных посетили новые места и в России, и за границей.

Напомним, уже решили, где проведут новогодние выходные, 80% казанцев. Почти половина респондентов — 43% — на большую часть зимних каникул останутся дома. Также опрошенные будут проводить время на даче — 7%. Навестят друзей и близких 6% участников исследования, в поездку по России отправятся 5%. Путешествие за границу планирует лишь 1% горожан.

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Галия Гарифуллина