Россияне рассказали, какие блюда хотели бы видеть на новогоднем столе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Чаще всего жители России выражали желание в Новый год наслаждаться традиционными праздничными блюдами — оливье, селедкой под шубой, бутербродами с красной рыбой и икрой, холодцом. Об этом сообщают аналитики сервиса tutu.

Типичные новогодние угощения предпочли бы 39% опрошенных. Также респонденты не против блюд кавказской кухни (10,69%). Так, на праздничном застолье они хотели бы видеть садж, шашлык, ботишал, баранину, хинкали, осетинские пироги. Блюда дальневосточной и кубанской кухонь интересуют 11,47% граждан. Они отметили, что строганина, олений язык, морепродукты, запеченная утка с рисом, свиные отбивные, сладкий хворост украсили бы праздничный стол.

Татарские национальные блюда, такие как зур балиш, губадия, жареный гусь, нравятся 4,41% участников исследования. Сибирская кухня порадовала бы 5,76% участников исследования: они любят соленые грибы и черемшу, рыбный пирог, сугудай и пельмени.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также россияне не против попробовать алтайскую, донскую и бурятскую еду (10,9%): заливное из дичи, фаршированную щуку, мясо марала, уху, фаршированного сазана, курник, раков и вареники. Отдали предпочтение башкирской и адыгейской кухням 6,44% респондентов. Они бы полакомились такими блюдами, как аумаля, элеш, катлама, бэлиш, асык-ауыз, жареная индейка, мамалыга, щипс, копченая говядина, ашрай.

Карельская, удмуртская, марийская, якутская кухни набрали 9,7% голосов. На новогодний стол опрошенные поставили бы лохикейто, карельскую калитку, перепечи, жуко мильым, шурашан мелна, пирог с картошкой и мясом, кровяную колбасу хаан, оленину, тансык. Еще 2% россиян собираются есть блюда калмыцкой кухни — борцоки, махан-шультаган, береки, хурс-махн.



Напомним, на первом месте в рейтинге предновогодних дел, которые не нравятся жителям России, оказалась готовка (14% ответов). На второй строчке рейтинга — уборка (9%). Также респондентов раздражает суетливость окружающих в этот период (8%). Кроме того, в число нелюбимых приготовлений к празднику вошли выбор подарков (6%), украшение квартиры и елки (3%). А недовольны тем, что приходится тратить много денег, 5% опрошенных.

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Галия Гарифуллина