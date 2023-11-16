За октябрь татарстанцы заключили больше 24 тысяч договоров купли-продажи недвижимости

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в октябре 2023 года зарегистрировали более 24 тысяч договоров купли-продажи недвижимости, что почти на 30% больше аналогичного периода прошлого года (18,5 тысячи договоров). Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

Всего за 10 месяцев этого года Росреестром Татарстана зарегистрировано на все виды объектов недвижимости (ИЖС, земельные участки, жилые и нежилые помещения) около 195 тысяч сделок.

Это почти на 19% больше аналогичного периода прошлого года (тогда было зарегистрировано около 164 тысяч договоров купли-продажи).

Самый высокий спрос в Татарстане в октябре зафиксирован на индивидуальные жилые дома: всего было зарегистрировано больше 2 тысяч договоров купли-продажи.

Однако в октябре в Татарстане на 10% уменьшилось количество сделок на жилые помещения, по сравнению с сентябрем (зарегистрировано около 9,5 тысяч), еще на 6,4% уменьшилось количество договоров купли-продажи на земельные участки (11,5 тысячи).

realnoevremya.ru (архив)

На первичном рынке недвижимости наблюдается схожая тенденция: в октябре по сравнению с сентябрем количество договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) упало на 22% (зарегистрировано 3,1 тысячи сделок).

Однако это в три раза больше, чем годом ранее, а по итогам 10 месяцев 2023-го года количество зарегистрированных ДДУ больше почти на 33% (15,3 тыс. против 20,3 тыс.).

За сентябрь в Татарстане зарегистрировали 12,3 тысячи договоров купли-продажи земельных участков. Этот на 29% больше, чем в августе 2023 года (9,6 тысячи) и на 52% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (8,1 тысячи).

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Илина Хакимова