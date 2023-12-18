Казанцы смогут сдать елки после новогодних праздников на переработку

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В Казани в январе 2024 года жители смогут сдать свои живые елки на переработку — для этого организуют акцию «Елки-палки». Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на «деловом понедельнике».

Акция пройдет в Казани впервые. Сдать елки на переработку можно будет с 13 по 20 января в специально отведенных для этого местах.

Напомним, что в этом году в Казани новогоднее дерево можно купить на 14 елочных базарах. Кроме того, ели, сосны, пихты продают на ярмарoчных площадках по 10 адресам.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина