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Казанцы смогут сдать елки после новогодних праздников на переработку

09:08, 18.12.2023
Казанцы смогут сдать елки после новогодних праздников на переработку
Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В Казани в январе 2024 года жители смогут сдать свои живые елки на переработку — для этого организуют акцию «Елки-палки». Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на «деловом понедельнике».

Акция пройдет в Казани впервые. Сдать елки на переработку можно будет с 13 по 20 января в специально отведенных для этого местах.

Напомним, что в этом году в Казани новогоднее дерево можно купить на 14 елочных базарах. Кроме того, ели, сосны, пихты продают на ярмарoчных площадках по 10 адресам.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан
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