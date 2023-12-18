На выборах президента России могут присутствовать наблюдатели из Сербии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На выборы президента России, которые пройдут в 2024 году, в качестве наблюдателей могут приехать члены главного избирательного органа Сербии — Республиканской избирательной комиссии (РИК), сообщает ТАСС.

— Сербские коллеги выразили готовность осуществлять наблюдение на выборах президента РФ, — рассказала член Центризбиркома РФ Людмила Маркина.

Члены ЦИК РФ Людмила Маркина и Павел Андреев находятся в Сербии в качестве международных наблюдателей на внеочередных выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент) и органы местного самоуправления. Они пригласили своих коллег в Россию для наблюдения за предстоящими выборами главы государства.



Дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

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Илина Хакимова