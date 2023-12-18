Сегодня в Казани ожидается до -2 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 18 декабря, в Казани ожидается облачная погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от 0 до -2 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от 0 до -5 °С.

В столице республики также прогнозируется южный, юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. На дорогах сохранится гололедица, возможны снежные заносы.

realnoevremya.ru (архив)

Накануне татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник. В республике и ее столице сегодняшним утром ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с и метель с ухудшением видимости менее 1 000 м. Днем на дорогах ожидается гололедица.

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Илина Хакимова