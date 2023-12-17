Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре в понедельник
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в понедельник, 18 декабря, в республике и ее столице.
Ночью и завтрашним утром ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с и метель с ухудшением видимости менее 1 000 м.
В Гидрометцентре обратили внимание, что ночью и днем на дорогах будет гололедица, возможно образование снежных заносов.
В скором времени аномальные морозы в Татарстане сменятся теплом. О том, чем объясняются резкие перепады температур и когда ожидать следующего похолодания, «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев.
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