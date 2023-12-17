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Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре в понедельник

14:07, 17.12.2023
Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре в понедельник
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в понедельник, 18 декабря, в республике и ее столице.

Ночью и завтрашним утром ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с и метель с ухудшением видимости менее 1 000 м.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре обратили внимание, что ночью и днем на дорогах будет гололедица, возможно образование снежных заносов.

В скором времени аномальные морозы в Татарстане сменятся теплом. О том, чем объясняются резкие перепады температур и когда ожидать следующего похолодания, «Реальному времени» рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан
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