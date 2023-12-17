Умер бывший судья Верховного суда Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Скончался экс-судья Верховного суда Татарстана Рафаил Хабибуллин. Он умер в возрасте 79 лет, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на ряд источников.

До того, как перейти на службу в Верховный суд Татарстана, Хабибуллин на протяжении семи лет возглавлял Автозаводский районный суд Набережных Челнов. Председателем суда он стал в 1982 году.

Рафаила Хабибуллина похоронят в Казани на кладбище в поселке Мирный в понедельник, 18 декабря.

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Айрат Назипов