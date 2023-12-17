Владимир Путин: «Элиты Запада рассчитывали обрушить экономику и нашу государственную систему»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин рассказал о неудачной попытке Запада обрушить политическую систему страны. По его словам, эта «агрессия шла по нарастающей, из года в год».

— Элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую, государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны, — подчеркнул российский лидер на XXI съезде партии «Единая Россия».

Глава государства уточнил, что Запад дестабилизирует ситуацию во многих регионах мира с помощью «цветных переворотов».

скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

— Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России — свободного, самостоятельного и суверенного государства. Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость, — выразил он свое мнение.

На съезде Владимир Путин подчеркнул — Россия по примеру других стран не обменяет свой суверенитет на колбасу. По его словам, государство на станет чьим-то сателлитом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов