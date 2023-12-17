«Единая Россия» поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Голосование на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Решение было принято единогласно. Воздержавшихся и возражавших не было. В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил партию за поддержку и выступил с речью.

— И конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом…. Россия будет или суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, — заявил президент.

скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Ранее группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на пост президента России. На собрание, которое прошло в концертном зале «Зарядье», пришло более 750 человек при необходимых 500.

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

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Айрат Назипов