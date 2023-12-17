Казань стала одним из самых выгодных российских направлений для полетов в зимние каникулы

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аналитики выяснили, полеты в какие города в новогодние выходные обойдутся россиянам дешевле всего. В рейтинг вошла и Казань, сообщает RT со ссылкой на исследование «Авиасейлс».

Самые выгодные направления для полетов из Москвы — это Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Архангельск. Слетать в них и вернуться можно за 9—17 тысяч рублей. Что касается зарубежных путешествий, дешевле всего будут стоить билеты в Минск (от 22 тысяч рублей), а таже Баку, Ташкент, Бишкек, Стамбул и Абу-Даби (38—53 тысяч).

В топ городов, куда выгодно полететь из культурной столицы, вошли Москва, Казань, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Сочи, Мурманск, Самара, Новосибирск, Минск.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, направление Москва — Казань вошло в топ наиболее популярных туристических маршрутов в 2023 году. Оно оказалось на восьмом месте с долей пассажиров среди всех внутренних авианаправлений на уровне 1,6%.

Чаще всего в 2023 году путешественники летали между Москвой и Сочи. Доля этого направления составила 5,7%. Далее по популярности следуют направления Москва — Санкт-Петербург (доля — 5,2%) и Москва — Калининград (доля — 3,1%). Следом идут Москва — Минеральные Воды (2,3%), Москва — Екатеринбург (2,3%), Санкт — Петербург — Сочи (2,1%) и Москва — Махачкала (1,9%).



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Галия Гарифуллина