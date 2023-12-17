ЦИК России: группа избирателей подготовит документы для самовыдвижения Путина на выборах президента

Для того, чтобы действующий президент России Владимир Путин смог лично подать в ЦИК РФ ходатайство о своем выдвижении, инициативной группе избирателей в поддержку его самовыдвижения на выборах президента России необходимо подготовить документы. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

— Как только инициативная группа подготовит [документы, — прим. ред.], — ответил он на вопрос о том, когда в ЦИК ждут подачи Путиным ходатайства о самовыдвижении.

Булаев также уточнил, что ЦИК уже получил данные о прошедшем в субботу собрании группы избирателей, которая поддержала самовыдвижение нынешнего российского президента. Зампредседателя напомнил, что все кандидаты в президенты должны лично представить в ЦИК пакет необходимых документов.

Однако точная дата приезда президента в комиссию не называется, сообщает ТАСС.

Ранее группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на пост президента России. На собрание, которое прошло в концертном зале «Зарядье», пришло более 750 человек при необходимых 500.



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Илина Хакимова