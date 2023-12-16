Сергей Когогин: в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина вошли более 700 человек
Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что свыше 700 человек вошли в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента. Его слова с передает ТАСС.
— Зарегистрировалось более 700 человек, кворум — 500, — сказал Когогин, открывая собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Путина на выборы главы государства.
Добавим, что, согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом.
Напомним, сама группа избирателей поддержала Владимира Путина на выдвижение кандидатом в президенты. Такое решение на собрании было принято единогласно. Сами выборы же пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта этого года.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым