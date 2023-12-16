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Сергей Когогин: в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина вошли более 700 человек

16:22, 16.12.2023
Сергей Когогин: в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина вошли более 700 человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что свыше 700 человек вошли в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента. Его слова с передает ТАСС.

— Зарегистрировалось более 700 человек, кворум — 500, — сказал Когогин, открывая собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения Путина на выборы главы государства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Добавим, что, согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом.

Напомним, сама группа избирателей поддержала Владимира Путина на выдвижение кандидатом в президенты. Такое решение на собрании было принято единогласно. Сами выборы же пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта этого года.

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Александр Зарипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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