Немецкая таможня может конфисковать подарки из России

Таможня ФРГ предупредила о возможной конфискации рождественских подарков, которые будут отправлены из России. Это объясняют следованием санкционному режиму.

— Вследствие этого ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В таможне отметили, что подарочные посылки, отправленные одним частным лицом другому в таможенной зоне ЕС, не являются исключением из запрета. Подарки, входящие в санкционный список, могут быть конфискованы.

Напомним, в июле россияне начали массово жаловаться на конфискацию в Германии автомобилей с российскими номерами. Таможенники объясняли изъятия санкциями. У одного из уроженцев России машину забрали возле дома в Гамбурге. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами России в ЕС запрещен».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина