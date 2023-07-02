Россияне жалуются на изъятие своих автомобилей в Германии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Россияне жалуются на конфискацию в Германии автомобилей с российскими номерами. Таможенники объясняют изъятия санкциями, пишет РБК.

Как говорят эксперты, эти процедуры являются грубым прочтением санкционных правил, которые запрещают экспортировать автомобили из России в Евросоюз.

— На мой взгляд, здесь мы имеем дело с эксцессом исполнителя. Власти Германии простой ввоз автомобиля на территорию Евросоюза почему-то посчитали экспортом. Но экспорт — это несколько другая история, это когда человек приезжает на территорию другой страны и хочет там ее продать, — поделился своим мнением адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

У одного из уроженцев России машину забрали возле дома в Гамбурге. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами России в ЕС запрещен».

Напомним, Евросоюз регулярно вводит санкции против России. Неделю назад ЕС утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, который вступил в силу 23 июня. В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний.

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Айрат Назипов