Путин: «Запад считает, что такая большая Россия не нужна»

Президент России Владимир Путин заявил, что в начале 2000-х годов был наивен и полагал, что весь мир осознавал, что причин для конфронтации нет.

— Все-таки знаете, <...> у меня было наивное представление о том, что весь мир и прежде всего так называемый, сейчас я говорю абсолютно убежденно, так называемый цивилизованный мир понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит нет основы для конфронтации, — сказал он журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По словам президента, поддержку иностранными государствами сепаратизма и терроризма в России он объяснял инерцией мышления и действий. Он также отметил, что после распада СССР Запад преследует цели развалить Россию и завладеть ресурсами страны.

Напомним, 14 декабря Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос, что бы он сказал себе в версии начала 2000-х годов.



— Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищ! — заявил он, добавив, что предостерег бы себя от излишней доверчивости так называемым западным партнерам.



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Галия Гарифуллина