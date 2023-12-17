Федерации и спонсоры поддержат нейтральных спортсменов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Если Олимпийский комитет России (ОКР) не сможет поддерживать российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях в нейтральном статусе, помощь им будут оказывать федерации и спонсоры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

— Я не знаю, там решат вопрос. Кто будет (поддерживать, — прим. ред.)? И федерации будут поддерживать, и будут поддерживать спонсоры. Спонсоры же есть. У всех федераций есть спонсоры, без спонсоров сегодня невозможно, — сказал он.

В начале месяца Международный олимпийский комитет допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. К участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе МОК может допустить россиян и белорусов, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. На сегодняшний день их насчитывается 11 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спортсмены и профессиональное сообщество РФ будут самостоятельно принимать решение об участии в предстоящих Олимпийских играх в Париже



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Максим Кокунин