МИД: российские спортсмены сами примут решение об участии в Олимпиаде

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Российские спортсмены и профессиональное сообщество будут самостоятельно принимать решение об участии в предстоящих Олимпийских играх в Париже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова газете «Спорт-экспресс».



— Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество. Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает — нанести нам как можно больший ущерб во всем, — отметила она.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Сегодня Международный олимпийский комитет допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. К участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе МОК может допустить россиян и белорусов, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. На сегодняшний день их насчитывается 11 человек.



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Маргарита Головатенко