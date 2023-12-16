Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили 5-часовой полет над Балтикой

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны РФ

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили 5-часовой над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны страны.

Как передает ведомство, истребительское сопровождение бомбардировщикам обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил. В Минобороны также добавили, что на отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны РФ

— Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — говорится в сообщении.

В октябре этого года российский истребитель Су-27 подняли в воздух из-за двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. Они приблизились к государственной границе над акваторией Балтийского моря.



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Александр Зарипов