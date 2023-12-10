В Минобороны России впервые сообщили о применении вертолетов Ка-52М в зоне спецоперации

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении. Об этом сказано в первом сообщении Министерства обороны России о применении этих боевых машин в зоне спецоперации.

В министерстве пояснили, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений сухопутных войск. Они уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

— Поступила боевая задача нанести удары по координатам предполагаемой живой силы противника. Выдвинулись в район, отработали связь с передовым авианаводчиком. Он подсказал уточненные координаты, отработали неуправляемым ракетным вооружением. Передовой авианаводчик подсказал попадание. Противодействие со стороны противника отсутствовало в данном вылете. Вернулись без происшествий, — поделился летчик с позывным «Оса».

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

У вертолета Ка-52М есть обновленный навигационный комплекс, усиленные шасси, а также расширенное вооружение.

С 3 по 8 декабря Вооруженные Силы страны нанесли по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками.



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Айрат Назипов