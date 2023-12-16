В Татарстане осужден водитель трактора за смертельное ДТП

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Атнинском районе осудили 19-летнего водителя трактора за смертельное ДТП на дороге Арск — Большая Атня. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Как говорится на сайте надзорного ведомства, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

realnoevremya.ru (архив)

На заседании было установлено, что в августе этого года молодой человек ехал ночью на тракторе, на нем он перевозил рулоны сена. Однако у трактора не были включены задние габариты прицепа. В результате чего в него въехал легковой автомобиль. В ДТП скончались водитель и два пассажира.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к принудительным работам сроком два года с удержанием 10% заработной платы в доход государства, лишению права управления транспортными средствами на тот же срок. Также его обязали выплатить денежную компенсацию представителям потерпевших.

Напомним, что Вахитовский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города. Его обвиняют в смертельном ДТП (ч. 3 ст. 264 УК России). Молодой человек сбил пешехода на улице Мартына Межлаука.



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Александр Зарипов