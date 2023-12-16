В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ выросла на 0,9%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в республике выросла на 0,9%. В ноябре показатель составил 99,7%, среднегодовой — 99,3%.

По его словам, 72,8% платежей за ЖКУ в Татарстане совершается в электронном формате.

На 1 декабря текущего года просроченная задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса составляет 211 млн рублей, что на 2,6 млн меньше, чем в 2022-м, сообщил министр.

По электрической энергии сумма долга снизилась на 13 млн рублей и составила 25 млн. По тепловой энергии задолженность управляющих организаций перед «Татэнерго» составила 117 млн рублей. Это на 68 млн меньше, чем на 1 декабря 2022 года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, вчера в Татарстане утвердили предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях республики. Они установлены на 2024 год.

Так, в Казани с 1 июля по 31 декабря 2024 года максимальная индексация размера платы за коммунальные услуги составит 15,7%. Такой же показатель установлен в Набережных Челнах.



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Максим Кокунин