Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео на YouTube

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.

— Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу, — сказал он.

В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал эмиром Кувейта после смерти Сабаха аль Ахмеда ас Сабаха. 91-летний экс-правитель в 2020 году проходил лечение в США. В это время Наваф только временно занимал его должность.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин