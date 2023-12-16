В программу капремонта на 2024 год в Татарстане вошли 672 многоквартирных дома

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане завершились работы по капитальному ремонту всех многоквартирных домов, запланированных на текущий год. В программу на 2024-й в республике вошли 672 многоквартирных дома, рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

По 463 из них уже определены подрядные организации, еще по 18 объявлены торги. Фонд ЖКХ формирует лоты по 173 домам, а по 11 объектам после проверки не была подана необходимая документация.

Как рассказал министр, также продолжается работа по кассовому освоению программы на 2023 год. Пока оно завершено на 95% от плана. Полностью приняты акты выполненных работ по 29 муниципалитетам.

Напомним, в Казани за 2023 год по программе капитального ремонта многоквартирных домов обновили 207 домов. На работы потратили 2,7 млрд рублей.

В частности, на эти средства в городе заменили и обновили 81 кровлю, в 62 многоквартирных домах заменено отопление. У 48 объектов привели в порядок фасады. В 54 домах появились 152 новых лифта.



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Максим Кокунин