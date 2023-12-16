Финские пограничники заявили о спокойной обстановке на границе с Россией после ее закрытия

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (граница России и Финляндии)

Ситуация на крупнейшем погранпереходе между Финляндией и Россией «Ваалимаа» после закрытия границы в пятницу остается спокойной. Об этом сообщает «РИА Новости» с ссылкой на финский погранотряд Юго-Восточной части страны.

— На данный момент ситуация на границе спокойна и находится под контролем властей, — рассказали пограничники.

По информации пограничной охраны Финляндии, за два дня, в течение которых граница оставалась открытой, на КПП «Ваалимаа» прибыло 186 просителей убежища. Погранпереход расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области и является крупнейшим пунктом пересечения на сухопутной границе с Россией.



Напомним, власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до 14 января 2024 года. Решение вступило в силу в пятницу, 15 декабря, с 21.00 по московскому времени.

Местные власти объяснили закрытие границ потоком мигрантов. Иностранные беженцы, которые пытаются проникнуть в страну через Россию, представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии, говорили они.

Также финское правительство обвинило в этом Москву, посчитав, что она «продолжает гибридную операцию» в отношении Хельсинки.

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Максим Кокунин