Новогодние концерты в Казани подешевели на 207 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организация и проведение в Казани цикла новогодних концертных программ в январские каникулы обойдутся бюджету в 2,093 млн рублей. Стоимость контракта оказалась на 207 тысяч, или на 9%, меньше начальной цены, объявленной властями.



На заключение контракта заявились два претендента. Разница в их предложении составила 7 тысяч рублей. Контракт с Управлением культуры Казани достался местному ООО «Ивент Сервис».

За 2 млн рублей подрядчик должен в течение семи дней показывать новогодние концерты, в том числе у главной елки Казани. Согласно плану, в первый день праздничная программ пройдет в тематике «Советский Новый Год».

Во второй день у казанской «Чаши» выступят артисты профессиональные театра, кавер-группа, фокусники, аниматоры, ростовые куклы, ходулисты и артисты оригинального жанра в новогодних костюмах. На третий день в программе запланировано мероприятие в тематике «Дискотека двухтысячных» с участием диджея.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в стоимость контракта входит организация и проведение выступлений передвижных театрализованных представлений с Дедом Морозом, Снегурочкой, аниматорами в ростовых куклах в новогодних костюмах и вокально-инструментальной группой, которая исполнит песни современной российской и татарской эстрады. Мероприятия пройдут в парках, скверах и общественных пространствах города.



Компания, которая выиграла тендер на организацию и проведение в Казани цикла новогодних концертных программ уже выполняло работы и оказывало услуги по контрактам с казанскими властями. Например, в 2023 году компания за 5,6 млн рублей занималась организацией и проведением в столице Татарстана Дня России. В этом году она организует культурную программу у главной елки Казани в новогоднюю ночь за 2,8 млн рублей.



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Татьяна Демина