Казань потратит на культурную программу у главной елки в новогоднюю ночь 2,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на культурную программу у главной елки около «Чаши» в новогоднюю ночь потратят 2,8 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 82,8 тысячи, или на 3%, меньше начальной цены, объявленной Управлением культуры города, подсчитало «Реальное время», изучив данные закупки.

На подписание контракта заявились два претендента. Победителем тендера стало казанское ООО «Ивент-Сервис». Конкурент компании предлагал за свои услуги 2,8 млн рублей.



ООО «Ивент-Сервис» уже выполняло работы и оказывало услуги по контрактам с казанскими властями. Например, в 2023 году компания за 5,6 млн рублей занималась организацией и проведением в столице Татарстана Дня России, а также ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» за 5,789 млн рублей.



У Центра семьи «Казан» подрядчик в ночь с 31 декабря на 1 января должен подготовить сцену и шатры для артистов и административного персонала, звуковое и световое оборудование, караоке-систему. На праздничной площадке должен быть экран, который будет транслировать по татарстанскому телеканалу прямую трансляцию новогоднего поздравления в режиме реального времени.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На территории у «Чаши» в новогоднюю ночь будет работать зона досмотра. Подрядчик должен предоставить шесть арочных металлодетекторов и три шатра. На площадке с 17 часов 31 декабря до 3 часов ночи 1 января должны работать 24 контролера-распорядителя, которые будут информировать ответственных лиц о фактах нарушения общественного порядка.

Для гостей подготовят как минимум четырехчасовую концертную программу с двумя ведущими и диджеем. На сцене выступят вокальный коллектив зарубежной и российской эстрады, народный вокальный коллектив, а также певцы со статусом лауреатов и участников международных и всероссийских конкурсов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Начальная цена контракта на организацию культурной программы в новогоднюю ночь в Казани составляла 2,89 млн рублей. Финансирование работ обеспечат из бюджета города.

Напомним, установка главной новогодней елки Казани обошлась в 15 млн рублей. Завершить работу по ее сборке и украшению должны в середине декабря. На ее открытие потратят 2,17 млн рублей.



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Татьяна Демина