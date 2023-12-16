Годовой рост цен на яйца в Татарстане ускорился в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане семь месяцев подряд ускоряется рост цен на куриные яйца. В ноябре они подорожали в годовом выражении на 50%, тогда как в октябре — на 24,96%, следует из данных Росстата.

Первые четыре месяца 2023 года в Татарстане наблюдалось падение цены на яйца в годовом выражении. В январе они подешевели по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 7,52%, в феврале — на 1,5%, в марте — на 2,05%, а в апреле — на 6,22%.

В мае потребительские цены на яйца в Татарстане выросли в годовом выражении на 1,21%, в июне — на 3,6%, в июле — на 9,35%, в августе — на 10,6%. В сентябре они увеличились на 19,1%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Куриные яйца дорожают по всей России. Проблему 14 декабря подняли на прямой линии и пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Он извинился за ситуацию и сказал, что она возникла из-за сбоя в работе правительства. Проблему должны устранить в ближайшее время.

Прокурорам регионов России вместе с управлениями ФАС и иными уполномоченными органами поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц. По выявленным нарушениям примут «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».



Напомним, продукты питания в конце осени подорожали в Татарстане в годовом выражении на 7,25%. Для сравнения, в октябре рост потребительских цен по отношению к аналогичному месяцу 2022 года оценивался в 6,33%, в сентябре — в 4,22%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина