Правительство России продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2023 год

Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса. Он будет действовать в 2023 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов. Сюда относятся: социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере.

Формат индикаторов рисков предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

— Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования риск-ориентированного подхода, — сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новым постановлением также устанавливается право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица.

Напомним, правительство России ввело мораторий 10 марта, он продлится до конца текущего года для всех предприятий, 3 года — для предприятий IT-сферы. По задумке авторов, решение должно было позволить снизить административную нагрузку и помочь бизнесу сконцентрировать усилия на своей деятельности.

В Татарстане количество проверок бизнеса по состоянию на 1 ноября, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось в 15 раз.

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Айрат Назипов