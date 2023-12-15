В Казани впервые с февраля упала средняя стоимость поездки в такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре 2023 года в Казани средняя стоимость поездки в такси составила 29,17 рубля за 1 км пути. Впервые с февраля она сократилась по сравнению с предыдущим месяцем, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В январе этого года средняя стоимость поездки в казанском такси составила 23,89 рубля, снизившись к февралю до 22,72 рубля. После этого ценник с каждым месяцем рос: до 23,49 рубля в марте, до 23,92 рубля — в апреле, до 24,61 рубля — в мае. К июню он достиг 26,35 рубля, к июлю — 27,44 рубля, к августу — 28,37 рубля, к сентябрю — 29,39 рубля, к октябрю — 29,44 рубля.

В годовом выражении средняя стоимость поездки в такси в Казани выросла в ноябре 2023 года на 31,75%. В аналогичном месяце прошлого года ценник составлял 22,14 рубля за 1 км пути.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане в целом средняя стоимость поездки в такси в ноябре 2023 года составила 30,8 рубля за 1 км пути. Она оказалась меньше, чем в предыдущем месяце: в октябре она оценивалась в 30,94 рубля.



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Татьяна Демина