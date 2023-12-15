В Татарстане в конце осени подешевело такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средняя стоимость поездки в такси в Татарстане в ноябре 2023 года составила 30,8 рубля за 1 км пути. Она оказалась меньше, чем в предыдущем месяце, — в октябре она оценивалась в 30,94 рубля.



В годовом выражении услуги такси в Татарстане в конце осени подорожали на 24,8%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В ноябре 2022 года средняя стоимость поездки составляла 24,67 рубля за 1 км пути.

Таким образом, годовой рост цен на услуги такси в Татарстане замедлился. В октябре 2023 года средняя стоимость поездки увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 27,3%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в сентябре 2023 года, после введения новых правил работы такси, средняя стоимость поездки в Татарстане составила 30,56 рубля за 1 км пути. В январе она оценивалась в 24,97 рубля.



В целом в ноябре услуги в Татарстане в годовом выражении подорожали на 10,05%. В месячном выражении цены выросли на 1,16%.

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Татьяна Демина