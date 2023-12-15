Татарстанцев предупредили о метели в субботу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане ночью и днем в субботу, 16 декабря, местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Метель в субботу ожидается и в Казани — она возможна утром и днем. На дорогах могут образоваться снежные заносы.

Ночью и утром 16 декабря в Татарстане прогнозируется от -12 до -17 градусов, на востоке — до -20°С. Днем ожидается от -7 до -12°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температуры воздуха в регионе в начале следующей недели достигнут 0 градусов. Также возможны метели.



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Татьяна Демина