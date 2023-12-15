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Более половины всех операций по картам в России приходится на платежную систему «Мир»

08:45, 15.12.2023
Более половины всех операций по картам в России приходится на платежную систему «Мир»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На карты национальной платежной системы «Мир» приходится более половины платежного рынка России. Об этом говорится в заявлении Центробанка РФ.

— На «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% выпущенных карт, — сказано в сообщении.

Всего по итогам третьего квартала 2023 года, как уточнили в ЦБ, выпущено почти 256 миллионов карт «Мир». Обращается внимание, что по итогам девяти месяцев 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте в России составила 82,4%.

Летом сообщалось, что Банк России уже в этом году планировал вывести карты платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран. Сейчас российские туристы также могут использовать карту для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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Илина Хакимова
ЭкономикаБанки
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