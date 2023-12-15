Казанец, получивший права месяц назад, сбил двух пешеходов — один из них скончался в больнице

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео из t.me/Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани

Вчера вечером на пешеходном переходе перекрестка ул. Сибгата Хакима и ул. Фатыха Амирхана сбили двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Татарстана.

18-летний водитель Wolksvagen Polo, получивший права месяц назад, выехал на красный цвет светофора и совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал по регулируемому пешеходному переходу.

После наезда на пешеходов автомобилист совершил столкновение с автомобилем Hyundai Greta, который двигался по ул. Сибгата Хакима.

В результате происшествия двух пешеходов 2005 и 2002 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Позже пешеход 2005 г.р. от полученных травм скончался в отделении реанимации.

В пресс-службе подчеркнули, что по факту произошедшего ГИБДД возбудило дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование. Автомобиль правонарушителя помещен на специализированную стоянку.

С начала 2023 года в Татарстане в результате аварий на дорогах погибли 258 человек. Об этом вчера рассказал глава МВД по РТ Артем Хохорин. Он обратил внимание, что смертность на дорогах Татарстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась. Несмотря на это, показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в некоторых районах достичь не удалось.

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Илина Хакимова